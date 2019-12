Alain Chamfort dévoile la raison pour laquelle il a gardé sa maladie secrète

En 2016, le chanteur Alain Chamfort découvrait avec effroi qu'il était atteint d'une maladie des os. Aujourd'hui totalement guéri, il explique au magazine Télé Star pourquoi il a souhaité garder le silence si longtemps sur sa santé.

Âgé de 70 ans, l'interprète du titre Bambou confie : "J'ai souhaité rester discret car je ne voulais pas attirer la compassion et changer les regards sur moi. Je voulais vivre cette expérience de façon extrêmement intime". Papa de Lucien (10 ans), Alain Chamfort (de son vrai nom Alain Le Govic) a désiré rester seul le temps de retrouver sa santé. D'ailleurs, le chanteur sentait au fond de lui qu'il était "le seul à avoir la main pour trouver la ressource de traverser ce moment".

Contrairement à certaines stars qui font étalage de leurs problèmes de santé auprès de leur public, Alain Chamfort a préféré rester discret et digne. Il indique : "Certains exploitent leur maladie pour accroître leur notoriété, et cela me met un peu mal à l'aise. Ce n'est pas ce que je souhaite. La guérison a été rapide pour moi et aujourd'hui, je vais très bien !" De quoi rassurer ses nombreux fans.

Cette période de silence lui a cependant posé quelques problèmes. Comment garder contact avec son public pendant cette période de latence ? "Je n'ai pas souhaité communiquer sur ma maladie des os, mais elle m'a obligé à annuler certains concerts. Il fallait bien me justifier auprès du public" a-t-il déclaré.

Désormais en parfaite santé (comme il l'a annoncé le 20 novembre dernier au Gala annuel de l'association Vaincre le cancer), l'interprète du titre Manureva explique que "tout est rentré dans l'ordre". Une très bonne nouvelle en cette fin d'année 2019.