Alain Delon "laissé pour compte" par ses parents, rares confidences de son frère

Dans le clan Delon, on demande le frère : Jean-François. Personnage discret, il est sorti du silence dans les pages du magazine Schnock pour raconter son célèbre frère Alain Delon, du côté intime. Le géant du cinéma a gardé toute sa vie des blessures d'enfance.

Jean-François Delon (74 ans) partage avec son frère Alain (85 ans) le même père, Fabien, qui s'était remarié. Ensemble, ils ont connu quelques beaux moments mais avec l'acteur, tout peut basculer du jour au lendemain. "Enfants, on était complices, mais on se chamaillait aussi comme deux frères peuvent le faire (....) Alain Delon est à la fois famille, et en même temps, il ne l'est pas du tout, a-t-il confié au magazine, rappelant qu'Alain avait été trimballé pendant son enfance entre chez sa mère à Bourg-la-Reine, son père à L'Haÿ-les-Roses ainsi qu'à Fresnes chez un couple, où il avait été placé à seulement 4 ans par ses parents, alors séparés. "Cette déconnexion du père et de la mère a été très importante", ajoute Jean-François. Par la suite, le futur acteur ira de pensionnat en pensionnat jusqu'à être envoyé à l'armée. "À l'âge où j'aurais vraiment pu avoir une relation proche avec lui, il était en Indochine", s'est souvenu Jean-François.

Alain Delon tiendra rigueur toute sa vie à ses parents d'avoir signé le document l'envoyant à la guerre alors qu'il n'avait que 17 ans quand la majorité était alors de 21. "Je leur en veux pour cela (...) On n'envoie pas un gamin de 17 ans à la guerre", avait précédemment confié l'acteur du Guépard à Paris Match. "Il a fait trois mois de prison là-bas, il a passé ses vingt ans en cellule. Il a connu la maladie, la mort. Il s'est retrouvé isolé. Quand il est revenu [en 1956, NDLR], c'était une tête brûlée. Il ne voulait plus voir ses parents dont il avait gardé un mauvais souvenir. Il a alors fréquenté Pigalle, les putes et les truands", a ajouté Jean-François.

C'est d'ailleurs en marchant dans la rue avec son père, que Jean-François découvre un jour par hasard que son frère est devenu acteur alors que son nom apparait sur une affiche de film. Mais, en 1961, les deux frères se retrouvent dans une loge de théâtre et renouent le contact. Alain Delon donne des coups de pouce à Jean-François qui débarque alors à son tour dans le cinéma : stagiaire, assistant réalisateur... Si les deux frangins nouent une relation, sans "plus de proximité" que cela, entre Alain Delon et ses parents la rupture sera consommée. Si l'acteur de Rocco et ses frères avait remercié un jour sa mère de lui avoir donné son visage, il n'avait jamais rien oublié ce qu'il lui reprochait à elle - devenue selon lui "une groupie" - et à son père. "Il estime avoir été laissé pour compte (...) mais il ne donnera jamais l'occasion d'en parler. C'est tabou", clame Jean-François.

Nul doute qu'Alain Delon aura tenté de ne pas reproduire la même chose avec ses enfants, Anthony (56 ans), Anouchka (30 ans) et Alain-Fabien (26 ans).

