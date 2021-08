Alain Delon : Son étoile à Hollywood confirmée, une seule ombre au tableau...

13 photos

On a d'abord cru que oui, puis que non. Mais Alain Delon aura bien droit, prochainement, à son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, auprès des plus grandes stars américaines. A moins que...

Verra-t-on bientôt, oui ou non, le nom d'Alain Delon gravé sur les pavés de Los Angeles ? Il semblerait que oui ! Dès le début de l'année prochaine, le comédien de légende devrait obtenir son étoile sur le fameux Walk of Fame de la ville des anges. Le doute était permis, jusqu'à présent. La nouvelle avait été annoncée par le magazine Paris Match cette semaine puis immédiatement démentie par la chambre de commerce et d'industrie de la capitale du cinéma, qui gère justement la promenade de la célébrité. Selon les informations du JDD, le Journal du dimanche du 15 août 2021, le dossier de candidature de l'acteur va bien être déposé, d'ici quelques heures, par l'association des amis d'Alain Delon à Hollywood. C'est ce même organisme, d'ailleurs, qui a réuni les 50 000 dollars nécessaires à la fabrication et l'entretien de l'étoile - la gloire a parfois un prix. Alain Delon ne serait pas le premier Frenchy à obtenir un tel honneur. Charles Aznavour a eu droit à son astre personnel en 2017, tout comme Maurice Chevalier, par exemple, ou Sarah Bernhardt. Quant à notre Guépard national, il mérite amplement sa place. Alain Delon a de nombreux admirateurs aux Etats-Unis. Il a vécu à Los Angeles, ville dans laquelle est né de son fils Anthony en 1964, et plusieurs projets de films américains lui auraient dernièrement été adressés, comme l'assure une source proche de l'acteur au JDD. La seule chose qui pourrait l'empêcher d'avoir des étoiles dans les yeux ? Ses pépins de santé. Victime d'un AVC en 2019, Alain Delon, 85 ans, est prié de rester sur notre territoire par ses médecins. Or, la présence de la célébrité est théoriquement requise pour l'inauguration de son étoile... Retrouvez toutes les informations sur Alain Delon dans Le Journal du dimanche, du 15 août 2021.