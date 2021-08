Alain Delon : Bientôt son étoile à Hollywood, ses trois enfants prévus à la fête

Palme d'or d'honneur, César du meilleur acteur, Commandeur de la Légion d'honneur... Au cours de sa carrière, l'incontournable Alain Delon a multiplié récompenses et décorations. L'acteur aujourd'hui âgé de 85 ans, qui s'est remis de son AVC, va même être honoré de l'autre côté de l'Atlantique.

Comme le rapporte Paris Match, le célèbre Walk of Fame de Los Angeles devrait prochainement avoir une étoile de plus et elle portera le nom d'Alain Delon. Cela fait de nombreuses années qu'aucun français n'avait eu le droit à cet honneur, depuis Louis Jourdan (en 1960) et Charles Boyer (1960 également) précisément. La cérémonie prévue pour dévoiler sa plaque avec son étoile est programmée pour avant la prochaine soirée des Oscars (en mars 2022).

Et selon les informations du magazine, l'acteur des films La Piscine, Le Samouraï, Rocco et ses frères ou encore Le Guépard devrait y assister en présence de ses trois enfants réunis, Anouchka, Anthony et Alain-Fabien. L'occasion d'un beau moment en famille alors que l'acteur a récemment dévoilé avoir peu l'occasion de voir sa progéniture. Faudra-t-il également compter sur la présence d'Hiromi, la nouvelle et discrète compagne japonaise de l'acteur ?

Toujours selon Paris Match, Alain Delon aurait reçu cette proposition d'hommage peu après la diffusion du documentaire Alain Delon face au monde sur TV5 Monde - sous la houlette de Cyril Viguier - très beau succès d'audience.

Malgré une notoriété internationale, notamment en Asie, Alain Delon n'avait pas réussi à faire carrière à Hollywood. Pourtant, comme le soulignait Libération en 2018, il avait un temps eu un contrat de sept ans avec la MGM "mais les projets tombent à l'eau". Son premier film américain, Les Tueurs de San Francisco (sorti en 1965), sera signé de Ralph Nelson.

Paris Match, édition du 5 août 2021.