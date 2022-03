Alain-Fabien Delon très "fier" d'être le frère d'Anthony : un touchant message public

La solidarité, ils ont ça dans le sang. Alors qu'Anthony Delon évoque la relation tumultueuse qu'il a parfois partagé avec son père dans un livre autobiographique intitulé Entre chien et loup - le 10 mars 2022 aux éditions Le Cherche Midi -, il peut compter sur le soutien sans faille des membres de sa famille. Il y a quelques heures, le comédien, compagnon de Sveva Alviti, est venu évoquer son ouvrage sur le plateau de l'émission 20h30 le dimanche, sur France 2. Une séquence qu'Alain-Fabien Delon, le petit dernier du clan, a partagé sur les réseaux sociaux.

Sans prendre partie, ni évoquer les éventuels coups de sang d'Alain Delon, Alain-Fabien a tenu à applaudir chaleureusement son grand frère. "Des paroles magnifiques et justes, je suis fier d'être ton frère, écrit-il sur son compte Instagram, avant de citer son aîné. 'Comment grandir au sein d'une famille, ou l'amour serait la première victime d'une malédiction, qui se transmettrait de génération en génération'."

J'ai ressenti comme un vide terrible, comme un froid

Le 20 mars 2022, Anthony Delon expliquait effectivement la génèse de sa monographie à Laurent Delahousse. Il précisait que les morts successives de Mireille Darc, son ex belle-mère, de son parrain George Beaume et celle, récente, de sa mère Nathalie, l'avaient poussé à s'épancher sur le papier. "J'ai ressenti comme un vide terrible, comme un froid, et pour les retenir, j'ai eu besoin d'inscrire ces images et ces souvenirs dans le marbre, précisait-il. Ce n'est pas un règlement de comptes. J'ai 57 ans aujourd'hui et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de famille parfaite, que beaucoup d'entre nous avions des blessures qui nous empêchaient d'être nous-mêmes, comme l'abandon ou d'autres blessures."