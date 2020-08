Alessandra Ambrosio, très sexy, fait grimper la température en maillot

Depuis déjà vingt ans, Alessandra Ambrosio fait carrière avec succès dans le mannequinat. La jeune femme de 39 ans, née au Brésil, ne se contente pas de défiler sur les podiums ou de poser dans les magazines. Elle s'est aussi lancée dans la mode avec sa marque de maillots Gal Floripa. Une nouvelle campagne de pub a été lancée.

En plein coeur de l'été, voilà de quoi donner envie aux femmes d'aller faire les emplettes pour s'offrir de nouvelles pièces à utiliser à la plage. Alessandra Ambrosio a dévoilé les photos de la dernière campagne de sa marque, sur lesquelles elle prend la pose. Le mannequin de 1m78 a été shootée sous le soleil de Fort Lauderdale, en Floride. Elle apparaît plus sexy que jamais dans divers bikinis, dévoilant sa plastique de rêve, à vélo, à la piscine, au parc ou s'amusant avec un jet d'eau. Des photos qui font grimper les températures.

La maman d'Anja (née en 2008) et de Noah (né en 2012), issus de sa relation amoureuse terminée avec l'homme d'affaires mexicain Jamie Mazur, vise tout de même une clientèle assez aisée puisque les premières pièces de sa marque démarrent aux alentours de 200 dollars. De quoi faire gonfler un peu plus encore sa fortune personnelle estimée à près de 70 millions de dollars !

Alessandra Ambrosio est associée pour cette marque de maillots à Gisele Cória et Aline Ambrosio. Sur le site de Gal Floripa, les trois femmes décrivent leur société comme étant "une marque de la vie quotidienne avec le but d'inspirer les femmes à faire corps avec leur féminité via une approche holistique."