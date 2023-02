Alessandra Sublet à l'origine de la notoriété d'un politique : il est connu pour avoir été son "amoureux transi"

Alessandra Sublet s'est retrouvée citée bien malgré elle dans le nouveau numéro de Quotidien diffusé mercredi 1er février sur TMC. En effet, alors qu'il était invité du programme pour la toute première fois, Éric Ciotti a eu une petite pensée pour l'ex-animatrice de 46 ans devenue comédienne. Car lorsque l'animateur de l'émissionYann Barthès lui a demandé de se présenter, estimant qu'il n'était pas encore bien connu du grand public en dépit de son statut de président du groupe politique Les Républicains, l'homme politique a rappelé qu'il avait pourtant pendant longtemps eu une sacrée réputation avec Alessandra Sublet.

"Il (le public, ndlr) me connaît un peu plus depuis que Canteloup m'a décrit en amoureux transi d'Alessandra Sublet", s'est-il amusé à souligner. Et d'expliquer que cela lui collait toujours à la peau : "Ça a beaucoup contribué à ma notoriété puisqu'on m'en parle dans la rue. C'est souvent la première réaction, on me demande des nouvelles d'Alessandra Sublet". Une confidence qui a beaucoup surpris Yann Barthès. "On vous parle plus d'Alessandra Sublet que de votre politique ?", l'a-t-il interrogé. Le père de Bénédicte, Jeanne-Marie et Anne-Julie a alors confirmé ses dires : "Souvent !"

Il faut dire qu'Éric Ciotti s'inscrivait comme l'un des politiques que Nicolas Canteloup appréciait particulièrement imiter dans l'émission C'est Canteloup (TF1), qu'il a co-animé avec Alessandra Sublet de 2018 à 2022. Et la jolie brune était complètement fan de cette caricature. "Il y en a trois que j'adore: Nicolas Sarkozy, François Hollande et j'aime aussi son imitation d'Éric Ciotti", avouait-elle lors d'une interview pour Paris Match réalisée en 2019. Et de continuer : "Il le fait en étant juste à hauteur de la table. Il y a un côté un peu burlesque qui m'éclate".

Rappelons que depuis le départ d'Alessandra Sublet de TF1, c'est la journaliste Hélène Mannarino qui a pris la relève pour accompagner l'humoriste Nicolas Canteloup dans sa pastille d'imitations. La brunette avait fait ses débuts à la rentrée 2022.