Alessandra Sublet craint la rupture avec Jordan, son pétage de plombs en voiture

Mais quelle mouche a piqué Alessandra Sublet ? Lundi 16 novembre 2020, l'animatrice a vraisemblablement été en proie à la folie lorsqu'elle s'est emparée de son compte Instagram pour y publier quelques stories. Sur ses vidéos, elle apparaît au volant de sa voiture en train d'apprécier le passage d'une chanson à la radio, We'll Get Through it all Together. Un morceau qui la pousse à chanter haut et fort et à gesticuler dans tous les sens.

"Je voulais vous dire que j'adorais ce morceau ! Je suis en boîte de nuit ! J'entends pas et oui je suis dans ma voiture mais je fais ce que je veux !", s'écrie-t-elle face caméra. "Et merci David Guetta !", glisse-t-elle au passage. Car le célèbre DJ a apparemment eu la bonne idée de revisiter ce morceau qu'elle affectionne tant, en collaboration avec la chanteuse Sia. Alessandra Sublet, qui connaît les paroles par coeur, continue ensuite de chanter à tue-tête même si elle reconnaît qu'elle "chante faux". Un dernier commentaire qui lui fait craindre avec humour la rupture avec son chéri Jordan Deguen. "Mon mec va me larguer", écrit-elle en ajoutant des émojis hilares. Ce dernier a d'ailleurs réagi de son côté en postant à son tour une story où, l'air dépité, il fait appel aux internautes : "Alessandra est à la recherche de cours de chant, URGENT svp".

Alessandra Sublet a ensuite retrouvé son calme. "Ça fait du bien non ? Le gros délire !", s'amuse-t-elle. Et pour ceux qui trouveraient à redire sur son instant de folie, elle rappelle que : "On fait tous ça dans nos voitures hein, alors bon !"

Alessandra Sublet vient ainsi d'offrir un grand moment de folie et une véritable bouffée d'air frais aux internautes qui en ont bien besoin dans cette période morose causée par la crise sanitaire. Une nouvelle preuve de son grand bonheur. Dans une interview pour Télé Loisirs, elle confiait d'ailleurs : "Je suis plus que jamais heureuse. À 44 ans, j'ai tout ce dont je n'aurais peut-être jamais rêvé avoir. Donc oui, ça va bien, même très bien". Et ça se voit !