Alessandra Sublet divorcée de Clément Miserez : la touchante réaction de sa fille Charlie

Le 27 mai 2021, Alessandra Sublet s'est dévoilée un peu plus auprès de son public en sortant son livre autobiographique J'emmerde Cendrillon. Un récit très intime qui retrace sans tabou son parcours professionnel et personnel. Elle y évoque notamment le sujet du divorce, elle qui est passée par là à deux reprises. La première fois, c'était en 2009 avec Thomas Volpi, qu'elle avait épousé moins d'un an auparavant. Une séparation qui s'est faite en douceur en dépit des commentaires peu agréables de la juge qu'elle a confrontée à l'époque.

Des années plus tard, Alessandra Sublet a divorcé de Clément Miserez, avec qui elle a cette fois-ci partagé sept ans de vie commune, dont six de mariage. Un nouvel échec beaucoup plus difficile à vivre étant donné que l'animatrice et le producteur ont eu des enfants, un garçon, Alphonse (5 ans), et une fille, Charlie (7 ans). Dans son ouvrage, Alessandra Sublet consacre justement un chapitre sur l'annonce de ce bouleversement auprès de ces derniers.

Une annonce qui s'est faite au cours d'un petit-déjeuner en famille, durant lequel la jolie brune n'a pas su retenir ses larmes. "Pendant un temps, parfois très long, on s'interroge, on tâtonne, on doute, on a peur même, on se remet en question (...) et on a envie de chialer", confie-t-elle dans ses pages. "Tu pleures maman ?", lui a demandé la jeune Charlie selon ses souvenirs. Ce à quoi elle a répondu : "Oui mon amour. Les grands, ça pleure aussi, et moi, je veux pas me cacher. Je pleure parce que je veux que tu sois heureuse et que tu saches que papa et maman t'aiment de tout leur coeur".

Ses larmes, Alessandra Sublet les devait aussi à sa culpabilité de se séparer du père de ses enfants. "Si je suis triste, c'est aussi parce que j'ai du mal à m'ôter de l'esprit que le divorce est un échec. Et le mariage une réussite", a-t-elle encore écrit. Mais depuis, Alessandra Sublet et Clément Miserez ont bien prouvé qu'il était possible de réussir une séparation. Les ex s'entendent à merveille et apparaissent toujours très complices lors de leurs retrouvailles. Concernant leurs deux enfants, l'animatrice révélait récemment avoir fait le choix de prochainement s'installer dans le sud de la France... sans eux. Un choix qui lui a été fortement reproché.