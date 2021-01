Alessandra Sublet : Nouveau pari réussi sur TF1, avec Brigitte Macron en renfort

Alessandra Sublet est l'une des animatrices incontournables de TF1. Celle que l'on retrouve tous les soirs de la semaine dans C'est Canteloup (aux côtés de Nicolas Canteloup ) s'est vu confier une nouvelle mission : présenter pour la toute première fois Le Grand concours des animateurs (présenté par le passé par Carole Rousseau ou encore Laurence Boccolini ). Cette édition diffusée vendredi 22 janvier 2021 était spéciale puisqu'elle était dédiée à l'opération Pièces jaunes lancée le 18 janvier dernier par Brigitte Macron (présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France) et par son parrain Didier Deschamps.

Parce que les Pièces jaunes 2021 doivent faire face à une édition très particulière en raison de la crise sanitaire - les traditionnelles petites tirelires de collecte ne peuvent être utilisées - la première dame et le sélectionneur de l'équipe de France mettent tout en oeuvre pour récolter un maximum de fonds. C'est pourquoi le duo s'est rendu sur le plateau du Grand concours des animateurs pour défendre les Pièces jaunes. Cette participation exceptionnelle avait été annoncée il y a plusieurs jours déjà.

Brigitte Macron a ainsi tenu à faire savoir : "Cette année, c'est uniquement pour les enfants et les adolescents hospitalisés. Des maisons des familles, comme on a toujours fait pour rapprocher les parents et les familles de leurs enfants, également des maisons des adolescents. Vous savez, en ce moment, être adolescent, ce n'est pas facile. On va essayer de développer et d'ouvrir de plus en plus de famille des adolescents. Et cette année, un projet nous tient particulièrement à coeur, c'est le dépistage à l'hôpital des maltraitances faites aux enfants et les inscrire dans un parcours de soins. On va les suivre, et on va parfois aider leurs parents."

Depuis des années, TF1 soutient les Pièces jaunes et cette édition du Grand concours des animateurs, remportée par le journaliste sportif Grégoire Margotton, a permis de récolter la très jolie somme de 75 000 euros.

Quelle audience pour Alessandra Sublet ?

Les chiffres sont tombés, Le Grand concours des animateurs se classe en tête des audiences de la soirée du vendredi 22 janvier avec presque 4 millions de téléspectateurs, soit 20,7% du public. Une très jolie performance pour l'animatrice et TF1.

"Merci pour vos messages! Heureuse pour l'association @piecesjaunes car ce sont des enfants et des adolescents hospitalisés qui bénéficieront de cette jolie somme !! bravo à tous les animateurs et journalistes de @TF1. Et oui j'ai battu le record de débit de questions", a commenté Alessandra Sublet sur Twitter.