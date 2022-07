Alessandra Sublet récupère ses enfants : nouvelle vie après les critiques !

En avril 2021, Alessandra Sublet prenait une grande décision : celle de quitter Paris pour aller s'installer dans le Sud de la France. Un choix que certains n'avaient pas compris, d'autant plus qu'elle s'éloignait ainsi de ses deux enfants Charlie (10 ans) et Alphonse (6 ans), qui vivent avec leur papa Clément Miserez dans la capitale. Plus d'un an plus tard, gros rebondissement ! Comme l'indiquent nos confrères du magazine Closer, en kiosques ce vendredi 15 juillet 2022, l'ancienne animatrice télé de 45 ans retrouve un équilibre à trois.

C'est une toute nouvelle organisation qui attend la petite famille dès la rentrée. En effet, Alessandra Sublet fait venir ses deux enfants à temps plein chez elle. Charlie et Alphonse sont même déjà inscrits pour la rentrée de septembre 2022 dans une école près de Saint-Tropez, où ils vont désormais vivre avec leur mère. Pourquoi ce revirement de situation en plein été ? En réalité, le train de vie de Clément Miserez, réalisateur de métier, ne convenait plus. Comme l'indiquent nos confrères, il doit "mener des projets de production de l'autre côté de l'Atlantique, à Los Angeles, ce qui l'obligera à passer de longues périodes hors de France". Les deux ex s'entendent à merveille et ont alors pris cette décision d'un commun accord, pour le bien de leurs enfants.

En ce mois de juillet, Charlie et Alphonse profitent déjà du Sud de la France si cher à leur mère. En effet, Alessandra Sublet et ses deux enfants passent du bon temps sur place, avec un charmant blond bien connu de la tribu : Jordan Deguen, l'ex-compagnon de la belle brune devenu un très bon ami. De tendres moments de bonheur sous le soleil de la Côte d'Azur.

Les allers-retours entre Paris et Cannes, c'est donc fini (pour le moment, du moins). Tout comme les critiques essuyées par la membre du jury de Mask Singer lors de l'annonce de son départ dans le Sud sans ses enfants. "Heureusement que je peux choisir ma vie, sans me soucier du jugement des autres. Ils ne seront pas malheureux, ni moi. Or, force est de constater qu'à l'aube de 2022, quand une femme dit 'Je vais voir mes enfants une semaine sur deux et je pars vivre ailleurs', d'autres femmes qui se veulent féministes estiment qu'elle les abandonne", avait déclaré Alessandra Sublet en réponse aux attaques sur son choix de vie. De l'histoire ancienne désormais !