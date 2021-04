Alessandra Sublet célibataire : nouvelle vie loin de Paris

Nouveau départ pourAlessandra Sublet. Alors qu'elle vient de se séparer de son petit-ami, Jordan, l'animatrice marque un nouveau cap dans sa vie. Voulant profiter plus du soleil, de la mer, des soccas et autres délices méditerranéens, elle vient tout juste d'acquérir une nouvelle propriété dans les alentours de Nice, comme l'apprend un article de Voici, paru dans l'édition du vendredi 9 avril 2021.

"Pour l'instant, elle y fait faire des travaux, mais elle compte bien s'y installer dès juin. Elle a plein de souvenirs d'enfance dans la région, elle y venait beaucoup avec ses parents et ses grands-parents", commente une source proche d'Alessandra Sublet, restée anonyme, à nos confrères.

Le grand chamboulement ne s'arrête pas là. La présentatrice de TF1 prévoit aussi de quitter sa maison de Montfort-l'Amaury, petite ville paisible des Yvelines. Elle y habitait une semaine sur deux pour la garde partagée de ses enfants Charlie (bientôt 9 ans) et Alphonse (6 ans), nés de son mariage passé avec Clément Miserez. "Alessandra, qui fera des allers-retours à Paris pour son travail, sera toujours très présente, ils ont juste convenu d'une nouvelle organisation", précise un proche, lui aussi anonyme.

Avec une toute nouvelle maison sur la Côte d'Azur - et ses promesses de soleil et de citronniers en fleurs -, Alessandra Sublet semble plus que prête à aborder une nouvelle vie. À 44 ans, elle va montrer ses talents de comédienne, puisqu'elle est l'héroïne d'une nouvelle fiction de TF1 dont le tournage commence à la rentrée. Elle va également publier son second livre, J'emmerde Cendrillon, dans lequel elle donne des conseils pour être bien dans sa peau tout en faisant fi du poids de la société et des standards imposés. Un bonheur 100% décomplexé. Des travaux et de nouveaux objectifs, rien de mieux pour s'aérer l'esprit après une rupture.