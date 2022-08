Alessandra Sublet : Son ex Clément Miserez dévoile une photo de leurs enfants, un grand rêve réalisé

Avant la rentrée scolaire qui s'annonce particulière pour les enfants d'Alessandra Sublet (ils changent d'école, de région, bref de vie), ces derniers profitent actuellement d'un magnifique séjour à New York. Leur papa Clément Miserez a partagé une adorable photo.

On peut voir Alphonse (tout juste 8 ans) et Charlie (10 ans) regarder vers l'horizon alors qu'ils se trouvent en haut d'une haute tour de Manhattan, peut-être l'Empire State Building. Les deux têtes brunes sont sûrement émerveillées par la beauté de ce paysage et comme on peut le voir, la petite Charlie est déjà attentive à son look. Elle porte un pull au dessin arc-en-ciel noué autour de la taille et un tee-shirt troué au niveau des épaules.

"Un jour, j'irai a New York avec VOUS", écrit le producteur en légende de l'image. Une référence à la célèbre chanson du groupe Téléphone New York avec toi. Une phrase suivie du mot "check" pour signifier que ce rêve a été réalisé.