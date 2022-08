"Instagram ne me manquera pas" : Alessandra Sublet quitte provisoirement les réseaux sociaux !

Ce lundi 1er août, Alessandra Sublet a créé la surprise en annonçant à ses fans vouloir se retirer des réseaux sociaux de façon provisoire. Elle a annoncé la nouvelle via un message diffusé sur ses comptes Twitter et Instagram.

"Hello les amis! Ce matin en me réveillant j'ai senti qu'il fallait que je mette de côté les réseaux sociaux pour me concentrer sur le présent, ce que je vis vraiment, me centrer aussi sur mes projets et sur ce qui fera que l'on se retrouvera très vite, j'en suis sure", a-t-elle déclaré, en rajoutant ceci : "Instagram ne me manquera pas mais je tenais à vous remercier pour vos mots et votre soutien à chaque publication. Vivez pour de vrai et bel été à tous".