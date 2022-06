Alessandra Sublet très critiquée : cette grosse bourde n'est pas passée inaperçue

Une bourde qui n'assombrit pourtant pas le moral d'Alessandra Sublet qui s'apprête à démarrer sa nouvelle vie dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. En avril dernier, la maman d'Alphonse et Charlie avait annoncé son intention de quitter les plateaux télé pour s'adonner à sa nouvelle passion, la comédie.

"Je quitte mon costume d'animatrice télé. À TF1, ça ne les a pas surpris plus que ça. En décembre, Ara Aprikian (patron des programmes de la Une) et moi avons eu une conversation. Je lui avais dit mon envie de tenter de nouvelles aventures" avait-elle confié, indiquant ainsi qu'elle ne participerait plus dorénavant aux émission Mask Singer – qui vient de dévoiler son nouveau jury –, C'est Canteloup ou Duos Mystères. D'ailleurs, d'après les informations de TV Mag, c'est Hélène Mannarino qui devrait désormais donner la réplique à Nicolas Canteloup.

Impatiente de commencer ses nouveaux projets, Alessandra Sublet sera d'ailleurs bientôt l'héroïne d'une nouvelle fiction de TF1 dont le tournage commencera à la rentrée. Il s'agirait de l'adaptation de son premier livre T'as le blues baby dans lequel elle devrait jouer son propre rôle. "Ce n'est pas un rêve de gosse, juste un nouveau défi qui s'est manifesté sur le tard, comme la lecture", révélait l'ancienne animatrice de 45 ans - qui a également joué dans Handi Gang - au journal Le Parisien.