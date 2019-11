Alex Band (The Calling) opéré : il s'offre de nouvelles dents

"Comme beaucoup de vous le savent, j'ai vécu des années difficiles, à essayer de retrouver ma santé et de surmonter le fait d'avoir été enlevé et briser. En 2020 je serai enfin en mesure de me produire dans le monde entier, pour la première fois en huit ans, et de sortir de nouvelles chansons !", a expliqué Alex à TMZ. De nouveaux titres et des concerts qu'il réalisera avec son sourire flambant neuf.

En plus d'avoir connu des ennuis de santé suite à son kidnapping, Alex Band a également dû régler des problèmes financiers. En 2014, l'année d'après l'attaque, la société American Express l'attaquait en justice pour escroquerie et lui demandait 30 000 dollars (un peu plus de 27 000 euros).