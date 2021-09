Alex Goude touché de près par l'alcoolisme : "Ça a très très mal fini"

Alex Goude s'est confié sur son père alcoolique, décédé il y a plusieurs années. Invité sur le plateau de L'Instant de Luxe sur Télé Star, le sympathique présentateur a partagé sa douleur et s'est épanché sur son enfance difficile, marquée par cette figure paternelle tourmentée. "Je me suis juré que je ne ferai jamais vivre ça à mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu ou ce que ma mère a vécu", raconte celui qui ne boit pas, peut-être de peur de sombrer dans la même addiction que son papa.

Marié à Romain Tallandier de 2013 à 2018, Alex Goude, que l'on a l'habitude de voir toujours joyeux à la télévision, montre ses blessures et sa tristesse. Emu face à Jordan de Luxe, il explique que son père est tombé petit à petit dans la boisson et qu'il a complètement changé. "Parce que tu as connu quelqu'un qui était suprêmement intelligent et drôle, parce que mon père c'était une espèce d'énorme tête. Et tout d'un coup, tu as vu la déchéance de quelqu'un qui finit malheureusement tout seul dans une chambre d'hôpital avec plus de mémoire, plus de cerveau et une valise pour tout bien alors qu'il était très très riche avant", résume-t-il.