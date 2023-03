Alex Lutz "bouleversé" par un film qui lui a rappelé la mort de son père, il joue lui-même dedans

En plein feu, qui sortira en salles mercredi prochain, est un film qui raconte l'histoire d'un père et de son fils, qui tentent tant bien que mal d'échapper à un incendie de forêt. Un scenario qui a immédiatement séduit Alex Lutz, et qui lui a notamment rappelé un drame personnel auquel il a dû tout récemment faire face : le décès de son papa. "Le film m'a bouleversé à la lecture et en le jouant, et plus récemment parce que j'ai perdu mon père dans l'hiver. Je me le suis d'autant plus pris dans la figure, ce film...", a-t-il déclaré ce vendredi 3 mars dans Quotidien aux côtés d'André Dussollier , avec qui il partage l'affiche de ce long-métrage.

Des propos touchants, qu'il a de suite dédramatisés : "Mais je me dis qu'avec cette douleur-là, j'ai été pris dans le film. Donc je me dis que l'on était pas complétement à côté de la plaque ! ". Pour rappel, c'est le 21 décembre dernier, par le biais d'une photographie d'un coucher de soleil publiée sur son compte Instagram, que le comédien avait annoncé la terrible nouvelle. Il avait également rajouté la mention "Papa", et laissé un bouleversant message dans la légende de son post. "Papa, tu viens de nous quitter aujourd'hui. Je te chercherai dans tous les ciels. Dans tout ce qui me dira que tu es là. Je t'aime", pouvait-on lire.