Diaporama : Alex Lutz "bouleversé" par un film qui lui a rappelé la mort de son père, il joue lui-même dedans

4 / 12

" Le film m'a bouleversé à la lecture et en le jouant, et plus récemment parce que j'ai perdu mon père dans l'hiver. Je me le suis d'autant plus pris dans la figure, ce film..." , a-t-il déclaré ce vendredi 3 mars dans " Quotidien". Exclusif - Après l'inauguration de l'exposition en plein air "Raymond Devos et ses Héritiers" dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 22 octobre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE