Alex O'Loughlin, marié et papa : son histoire d'amour oubliée avec la torride Holly Valance

Après dix ans de bons et loyaux services dans la peau du commandant Steve McGarrett, Alex O'Loughlin a vu Hawaii Five-O s'arrêter en avril 2020. Malgré cette triste nouvelle pour tous les fans de la série, M6 continue à diffuser des épisodes et ce sera le cas ce soir à 21h05. Le bel australien, marié à la top modèle américaine Malia Jones, n'en a sûrement pas perdu le sourire pour autant. Père de deux garçons, Lion et Saxon, il coule des jours heureux à Hawaii avec sa petite famille.

C'est vite oublié le passé de l'acteur d'origine irlandaise, connu pour avoir partagé l'affiche avec Jennifer Lopez dans la comédie romantique Le plan B. Avant de fonder une famille, Alex O'Loughlin a été pendant plus de quatre ans en couple avec sa compatriote Holly Valance. L'actrice et chanteuse, interprète du tube Kiss Kiss, rencontre Alex en 2005. Ils forment ensemble un magnifique couple avant de se séparer en 2009.

C'est finalement à la suite de cette déception amoureuse que la carrière du natif de Canberra va décoller. Après quelques films et des petits rôles dans des séries comme The Shield ou Esprits criminels, il décroche le rôle de Steve McGarrett dans Hawaii Five-O. Dans cette série policière, remake de la série des années 1970 Hawaii police d'État, le personnage incarné par Alex O'Loughlin est un ancien militaire qui se rend sur l'archipel d'Hawaii pour enquêter sur le mystérieux assassinat de son père.

De son côté, Holly Valance décide de quitter Los Angeles à la suite de leur rupture pour s'installer à Londres. C'est dans la capitale anglaise que l'actrice de la série Prison Break va rencontrer l'homme de sa vie, puisque seulement trois ans après sa rupture avec Alex O'Loughlin, elle se marie avec Nick Candy, un richissime promoteur immobilier anglais. Elle donnera naissance à son premier enfant, la petite Luka Violet Toni, en 2013.