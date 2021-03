Diaporama Alex O'Loughlin, marié et papa : son histoire d'amour oubliée avec la torride Holly Valance

Scott Caan et Alex O'Loughlin lors d'une course poursuite dans une voiture de location sur l'avenue Kalalaua sur le tournage de la série télévision "Hawaii 5-0" ('Hawaii Five-O") à Waikiki à Hawaï, le 18 mars 2014.

Jennifer Lopez et Alex O'Loughlin sur le tournage du film Le Plan B à New York.

Holly Valance et son mari Nick Candy lors du bal caritatif au profit de "One For The Boys" au musée d'Histoire Naturelle à Londres, le 15 juin 2014.