Alexandra (Koh-Lanta All Stars 2021) et ses "pieds dégueulasses" : toujours "pourris", malgré les soins !

Elle est de retour dans Koh-Lanta, La Légende, l'édition spéciale All Stars pour célébrer le vingtième anniversaire du jeu de TF1. Et les téléspectateurs se souviennent bien d'Alexandra, puisqu'elle a remporté la saison des 4 Terres en décembre 2020. Une soirée marquée évidemment par sa victoire, mais aussi par le buzz inattendu autour de ses pieds. Plus de huit mois plus tard, elle s'exprime une nouvelle fois dessus.

C'est sur TikTok que la belle Alexandra donne des nouvelles de ses pieds abimés. Sur ces images, elle se tient assise, son pieds dans les mains. Ses ongles apparaissent soignés, mais toujours pas au goût de l'aventurière. "Cassandra elle en a marre ! Ma famille n'en peut plus, moi je n'en peux plus, la France entière n'en peut plus...", entend-t-on. En réalité, Alexandra fait du play-back sur cette séquence sonore largement reprise sur le réseau social. "Quand tes pieds sont encore pourris malgré tous tes efforts", lance-t-elle en légende, avec des emojis qui en disent long. L'un vomit, l'autre pleure...