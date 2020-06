Alexandra (Koh-Lanta) change de vie et tente d'entrer dans la police !

Alexandra, une des finalistes de Koh-Lanta 2020, a décidé de changer de métier. Elle qui est coach sportive a choisi de se reconvertir dans la police.

C'est la page Facebook de la ville de Saint-Malo qui a annoncé la nouvelle le 7 juin 2020 en publiant une vidéo d'elle, interviewée sur les célèbres remparts. "Ça fait quelque temps que je pensais à ma reconversion professionnelle. Je suis coach sportive, je fais de la zumba, mais je me dis que je ne vais pas faire de la zumba jusqu'à 65 ans ou alors pour mon loisir. La police, c'est quelque chose qui me tentait. Au moment du confinement, j'avais postulé et demandé s'ils avaient besoin de renforts. On m'a contactée et là, je prépare mon concours pour être titulaire. En attendant, je travaille à la police municipale de Saint-Malo", déclare-t-elle face à la caméra.

Le directeur de la police de la ville, Patrice Poirier, a bien sûr été très étonné en découvrant sa candidature. "Je regarde l'émission et j'avoue que j'ai été intrigué quand j'ai vu son CV et sa lettre de motivation. J'ai reçu Alexandra en entretien et je n'ai aucun doute sur sa capacité à nous rejoindre", a-t-il déclaré à France Bleu.

Le concours étant organisé l'année prochaine, celle qui a été évacuée pour des raisons médicales lors de l'épreuve d'Orientation observe donc ses collègues en attendant de pouvoir faire plus. Une situation qui "frustre" cette femme d'action qui continue de donner des cours de fitness. "Je jongle entre les deux activités, mais l'idée c'est de devenir policière à temps plein", confirme celle qui a avoué avoir fait de la chirurgie esthétique après le tournage de Koh-Lanta.