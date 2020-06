Alexandra (Koh-Lanta) retouchée : elle remercie son chirurgien esthétique

En février dernier, les téléspectateurs de TF1 ont fait la connaissance des candidats de Koh-Lanta 2020. Parmi eux se trouvait Alexandra, une coach sportive de 46 ans. L'aventurière est allée jusqu'en finale et s'est malheureusement inclinée lors de l'épreuve d'orientation à cause d'une grosse chute de tension. Le corps est en effet "mis à rude épreuve" dans le jeu, comme elle l'a précisé sur Instagram. Mais elle a trouvé la solution pour être de nouveau bien dans sa peau après son aventure inoubliable.

Participer à Koh-Lanta est l'expérience d'une vie. Si tous les candidats ne retiennent que le positif, ils ne cachent pas que l'aventure est très éprouvante mentalement, mais aussi physiquement. Tous perdent beaucoup de poids et ont bien du mal à manger de nouveau normalement pendant quelques semaines lors de leur retour en France. Les traits du visage peuvent également être marqués plus rapidement et certains peuvent mal le vivre. C'est notamment le cas d'Alexandra qui met un point d'honneur à rester féminine. Dimanche 7 juin 2020, elle a donc dévoilé sa solution.

Alexandra a posté une photo d'elle sur le plateau de la finale de Koh-Lanta 2020. Et en légende, elle a écrit : "Et voilà, l'aventure est terminée et le moins que l'on puisse dire, c'est que le corps est mis à rude épreuve. En tant que femme, maman, on peut être une aventurière et rester féminine ! Merci au @docteurmarival de m'avoir sublimée et permis de retrouver ma féminité. J'ai ainsi eu la chance, après cette aventure, de profiter de ses doigts de fée à Biarritz et ce, tout en restant très naturelle." Pour connaître le secret de la candidate, il fallait bien regarder les hashtags, car elle y a précisé avoir fait des injections, ainsi que des séances de radiofréquences, visant à remodeler sa silhouette ou à rajeunir son visage.

Après avoir découvert sa publication, ses abonnés n'ont pas caché qu'ils étaient sous le charme. De quoi donner encore plus le sourire à Alexandra.