Alexandra (Koh-Lanta) et la chirurgie esthétique : "Je n'en ai pas fait !"

Dimanche 7 juin 2020, après la diffusion de la finale de Koh-Lanta 2020, où elle est apparue transformée, Alexandra a dévoilé qu'elle avait eu recours à de petites retouches et avait remercié son chirurgien esthétique. Mais faire appel à un chirurgien esthétique n'implique pas l'usage systématique du bistouri. Alors que certains médias ont fait ce raccourci, sous-entendant qu'elle était passée sur le billard, la finaliste qui a échoué à l'Orientation après s'être écroulée de fatigue a mis les choses au clair.

"Et voilà, l'aventure est terminée et le moins que l'on puisse dire, c'est que le corps est mis à rude épreuve. En tant que femme, maman, on peut être une aventurière et rester féminine ! Merci au docteur Marival de m'avoir sublimée et permis de retrouver ma féminité. J'ai ainsi eu la chance, après cette aventure, de profiter de ses doigts de fée à Biarritz et ce, tout en restant très naturelle", avait-elle déclaré après la finale. Alexandra a donc été "sublimée", elle a retrouvé sa féminité, mais elle ne s'est pas fait refaire !

Mercredi 10 juin, elle a donc apporté des précisions sur ses interventions sur Instagram : "Il me paraît important de rectifier un article récemment paru. Alors non, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique, mais de la médecine esthétique par un chirurgien esthétique, docteur Marival. Les actes à visée esthétique effectués chez le médecin anti-âge n'ont pas pour vocation de modifier l'apparence comme la chirurgie esthétique, mais simplement d'atténuer les rides, l'air fatigué et le relâchement. Pas de bistouri ni d'anesthésie et seulement deux heures en cabinet." Tout est dit !