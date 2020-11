Alexandra (Koh-Lanta) "heureuse" : sa fille malade l'a une nouvelle fois menée à la victoire

Alexandra a l'âme d'une battante et elle l'a une nouvelle fois prouvé vendredi 27 novembre 2020. Avec Lola, Dorian, Brice et Loïc, elle s'est frottée à la difficile épreuve, mais ô combien décisive et importante, de l'Orientation.

Alors que tout lui semblait défavorable - Loïc a trouvé le poignard avant elle alors qu'ils étaient dans la même zone de recherches et idem avec Brice - Alexandra n'a jamais rien lâché et s'est finalement retrouvée au coude-à-coude avec Lola et Dorian. Après plus de 4h30, l'aventurière a finalement mis la main sur le dernier poignard, synonyme de victoire et d'accès à la dernière épreuve de Koh-Lanta, Les 4 Terres, celle des poteaux.

Une fois ce poignard trouvé, la représentante de l'ancienne tribu de l'Est n'a pas caché sa joie, soulagée et fière de tout chemin parcouru. Se décrivant comme une Wonderwoman, Alexandra n'a jamais cessé de penser à ses filles, un véritable booster dans son incroyable aventure.

Au lendemain de sa belle victoire, elle s'est emparée de sa page Instagram pour exprimer son bonheur mais aussi faire passer un message : celui de ne jamais rien lâcher. Alexandra veut être un exemple pour ses deux filles et notamment pour la plus jeune qui a souffert de graves problèmes de santé. C'est justement avec elle qu'elle a choisi de poser. "Je l'ai enfin trouvé ce poignard !!!!... qui me mène jusqu'aux poteaux !!!! A l'aide de ma détermination, message que je voulais transmettre à mes filles, avancer coûte que coûte, ne pas lâcher... Je suis tellement HEUREUSE d'avoir pu réaliser ce rêve et ainsi leurs montrer que tout est possible dans la vie avec l'espoir, l'effort et la ténacité. Merci à tous pour votre soutien et votre amour, ça fait vraiment du bien", a-t-elle écrit en légende de cette photo mère-fille.