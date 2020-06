Alexandra (Koh-Lanta) : Son beau tatouage en hommage à son parcours

Tous les aventuriers qui ont participé le disent : Koh-Lanta est une expérience hors du commun. L'émission de TF1 permet de se dépasser physiquement et moralement. C'est également une belle aventure humaine, car, souvent, des candidats se lient d'amitié et restent en contact une fois le tournage terminé. La saison passée, c'était notamment le cas de la gagnante Naoil Tita avec Inès Loucif. Cette expérience, ils l'ont donc dans la peau, parfois littéralement.

Ce lundi 29 juin, Alexandra de la dernière édition s'est rendue chez son tatoueur afin d'avoir un souvenir de son passage dans Koh-Lanta. Et elle n'a pas tardé à dévoiler le résultat à ses fans, sur Instagram. En photo, elle a dévoilé son oeuvre corporelle, placée sur l'un de ses avant-bras, qui représente un totem de Koh-Lanta et les lettres "K", "L". La prof' de fitness qui souhaite se reconvertir dans la police a également inscrit le chiffre "31" pour se rappeler le nombre de jours où elle est restée en compétition, aux Fidji. Rappelons qu'elle était allée jusqu'en finale et qu'elle avait donc participé à la course d'orientation face à Moussa, Claude, Naoil et Inès. Malheureusement, elle a été victime d'une grosse chute de tension et a donc été éliminée d'office, car elle devait absolument voir un médecin. Une frustration pour cette grande compétitrice. Malgré tout, elle ne garde que les bons souvenirs de cette aventure, la preuve en est avec son tattoo.