Koh-Lanta 2020, Sarah de retour : tatouage XXL en hommage à l'émission

Dans cette nouvelle édition qui sera diffusée sur TF1 en ce début d'année 2020, plusieurs autres candidats emblématiques seront de retour pour participer à l'aventure. Ainsi, en plus de Sara la machine de guerre, les téléspectateurs pourront retrouver Teheiura (La Revanche des héros et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition), Claude (La Revanche des héros), Moussa (saison 3 et La Revanche des héros).

En juin 2019, TV Mag apportait quelques explications concernant cette saison spéciale : "Les anciens candidats ont été isolés sur une île en attendant d'intégrer l'aventure. Car, pour la première fois, les aventuriers chevronnés ont servi de récompenses aux équipes remportant une épreuve de confort."

Une grande première, donc, car les candidats emblématiques n'intégreront l'aventure qu'au fil des jours... À voir si Sara parviendra cette fois à pousser les portes de la finale...