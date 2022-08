Alexandra Lamy en lingerie dans la jungle : Cheveux mouillés et culotte satinée, elle se lâche

Actuellement en vacances en Colombie, Alexandra Lamy surmonte toutes ses peurs et se lance chaque jour de nouveaux défis. Après une balade épique dans un parc national naturel, dans une jungle et une baignade improvisée sur une plage sauvage, l'ancienne star de la série Un gars, une fille a fait fi de ses complexes et s'est montrée en lingerie sur Instagram. Sexy dans un ensemble en dentelle satinée blanche, l'actrice de 50 ans a dévoilé son corps sans filtre le 19 août 2022, n'hésitant pas à assumer pleinement sa silhouette. "Retour hôtel en mode sexitude" écrit-elle en légende. C'est la première fois que l'actrice du film L'embarras du choix dévoile ainsi son corps en lingerie sur Instagram.

Elue actrice de série télé la plus sexy de 2015 par un sondage OpinionWay réalisé pour TV Mag, l'ex de Jean Dujardin avait à l'époque révélé avoir été très surprise de cette victoire. "J'ai ressenti de la surprise d'abord, de la reconnaissance bien sûr, de la fierté ensuite et, à vrai dire, un certain réconfort. Cela veut dire qu'une femme de 44 ans peut encore être considérée comme sexy dans une société dominée par des critères de beauté souvent propres à la jeunesse" avait-elle confié. De plus en plus confiante et sûre d'elle les années passant, Alexandra Lamy a par ailleurs publié un cliché le 10 avril 2021 où elle pose totalement nue sous un drap, face à l'objectif du photographe Marcel Hartmann.