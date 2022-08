Jean Dujardin papa : son fils Jules est apparu dans un film culte !

Passionné, il s'est inscrit à l'Ecole municipale de Théâtre à Saint Ouen de 2007 à 2009 et a rejoint l'Ecole du Cirque située à Epernay de 2010 à 2012. Entre-temps, il réalise sa deuxième apparition cinématographie en 2010, dans le court-métrage La vie secrète des jeunes, réalisé par Basile Tronel, issue de l'adaptation des BD de Riad Sattouf. Jules Dujardin joue dans l'épisode Monsieur Coupe-Doigt. Curieux, il décide ensuite de s'intéresser au cirque en rejoignant Le Cirque du Bout du Monde pour une formation technique avancée de 2012 à 2019.

Quelle chance !

Très fier, l'acteur d'Un Gars, une fille avait évoqué ses fils lors d'une interview pour le magazine ELLE. "Ça me rend homme. (...) Je ne veux pas sortir de grandes phrases comme : 'Ça me responsabilise', parce que j'ai toujours été responsable, même avec mes fils (...) Mais quelle chance !", avait-il confié.

Frère de Simon Dujardin, né en 2002, Jules avait 2 ans lorsque ses parents se sont séparés. Après une relation de plus de dix ans avec Alexandra Lamy, l'acteur oscarisé pour son rôle dans The Artist est tombé amoureux de Nathalie Péchalat. Ils ont deux filles : Jeanne, née en 2015, et Alice, née en 2021. En mai 2022, le couple a fêté ses 4 ans de mariage. "Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision – je ne l'ai pas vue patiner mais parler –, elle m'a charmé", racontait-il en 2016 à ELLE.

Interviewée dans l'édition de Spécial équipement en février 2021, l'ancienne sportive était revenue sur la conception de leur deuxième enfant. "Je me suis dit : 'Enfin !' Cela faisait longtemps qu'on avait envie d'agrandir la famille" avait-elle révélé. Qui sait, le couple aura peut-être l'envie d'accueillir un troisième enfant en 2022 ?