Alexandra Lamy, entre sport et petite galère : ses vacances en vidéo

Les vacances sont douces pour Alexandra Lamy. Après une nouvelle année de tournages intenses, et en dépit de la pandémie de coronavirus qui l'a contrainte comme le reste du monde à se confiner, mais avec sa soeur Audrey tout de même, la comédienne de 48 ans est partie se ressourcer à Aubrac dans le centre-sud du Massif central.

Ainsi, depuis plusieurs jours, Alexandra Lamy profite du temps clément pour s'adonner à une activité qu'elle apprécie tout particulièrement : la randonnée. Sur Instagram, elle multiplie les publications de vidéos pour faire découvrir cette région chère à son coeur. Et petit plus : la maman de Chloé Jouannet y retrouve ses amies les vaches face à qui elle ne peut s'empêcher de s'arrêter un petit moment. Plus sérieusement, Alexandra passe en réalité cette parenthèse enchantée avec l'une de ses copines, Magaly, qui se charge de jouer les photographes en herbe pour immortaliser l'actrice en pleine nature. "C'est absolument magnifique", répète-t-elle à mainte reprise face au vaste paysage qui s'offre à elle.

Une bouffée d'air frais pour la comédienne

La journée du mardi 28 juillet de la belle blonde a toutefois été très légèrement gâchée par une "catastrophe" : la perte de sa casquette fétiche. À la fin de son dernier post, Alexandra Lamy lance même un appel à qui mettra la main dessus. "Une casquette noire avec marqué 'Mum' dessus, donc si jamais quelqu'un la trouve dans le coin de Fineyrols, c'est à moi ! En attendant, on m'a prêté une autre casquette", explique-t-elle. Pas sûr néanmoins qu'il y ait foule pour lui rapporter étant donné que le village d'Aubrac n'accueille que 100 000 visiteurs environ... par an !

Ce choix de se retirer dans un environnement isolé n'est d'ailleurs peut-être pas anodin pour Alexandra Lamy, qui a vécu des derniers mois difficiles, notamment en mettant son énergie à consoler sa soeur qui a perdu son bébé en cours de grossesse. Mais la campagne n'est finalement pas si différente des grandes villes à en croire son récent coup de gueule. Le 14 juillet dernier, l'ex de Jean Dujardin s'insurgeait contre ceux qui préfèrent laisser leurs déchets à proximité des poubelles plutôt qu'à l'intérieur. Les vaches semblent parfois être de meilleure compagnie !

Le 19 août prochain, Alexandra Lamy sera de retour au cinéma dans le film Belle-fille, une comédie dans laquelle elle donne la réplique à Miou-Miou et Thomas Dutronc.