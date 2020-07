Alexandra Lamy pousse un coup de gueule sur Instagram : "C'est immonde !"

Lors d'une récente balade à la campagne, Alexandra Lamy s'est retrouvée face à une scène qui l'a particulièrement indignée : un pile de déchets laissés à même le sol, non pas dans les larges poubelles situées à proximité, mais à côté. Le 14 juillet 2020, l'actrice s'est saisie de son compte Instagram pour partager sa colère en vidéo.

"Il y a des trucs comme ça, je comprends pas", affirme-t-elle d'abord, face à sa caméra. L'actrice montre ensuite la pile de détritus déposés près des poubelles. "Bah ça, c'est immonde ! C'est vraiment : 'Je m'en fous des éboueurs, je ne les respecte pas'. C'est quand même dingue ! En plus, la déchetterie est juste là. Elle n'est même pas à 50 mètres." A la comédienne de 48 ans de conclure sèchement : "On fait tous un peu des efforts ? On n'est pas des porcs. Voilà, merci." Peut-être cette scène s'est-elle passée dans les Cévennes, où Alexandra Lamy possède une maison ? C'est d'ailleurs dans cette demeure du sud de la France qu'elle s'était confinée en famille, avec sa soeur Audrey Lamy.