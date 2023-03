Alexandra Lamy "plus la même physiquement" ? Sa réplique cinglante, intervention des internautes

Rares sont les femmes à faire partie du paysage télé et cinéma en France une fois les 50 ans révolus. Ce triste constat, toujours d'actualité, ne passe pas à côté des exceptions. Alexandra Lamy en est la preuve. L'ancienne star d'Un gars, une fille continue non seulement à intéresser les réalisateurs et créateurs de séries en tout genre mais elle est également passée derrière la caméra à son tour. Dans Touchées, téléfilm diffusé sur TF1, Alexandra Lamy a mis son talent au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes en mettant en scène sa fille Chloé Jouannet et l'une de ses plus proches amies Mélanie Doutey.

Les défauts d'Alexandra Lamy, engagée, solaire, impliquée, dévouée, généreuse et surtout sublime, ne se compte même pas sur les doigts d'une main, si tant est qu'on lui en trouve. Mais les jaloux trouvent toujours des choses à redire. Une internaute s'est par exemple permise de juger le physique de la comédienne sur Twitter ce samedi 11 mars : "J'aime beaucoup Alexandre Lamy moi-aussi. Simplement déçue qu'elle ait cédé à la chirurgie esthétique... Je l'ai vue à la télé récemment. Elle était très belle, mais n'était plus elle-même physiquement. Si son nom n'avait pas été cité, je ne l'aurais jamais reconnue."

Si d'ordinaire, Alexandra Lamy laisse parler les gens et préfère ne prêter aucune attention aux critiques, elle a fait une petite exception cette fois-ci. Hors de question pour la maman de Chloé Jouannet de laisser courir de telles rumeurs, fausses qui plus est. Elle aurait d'ailleurs eu tort de s'en priver puisque sa réponse est juste parfaite : "Non non. Je n'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique, c'est bon signe c'est que je suis encore fraîche !" a-t-elle lancé, pas peu fière.