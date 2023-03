Diaporama : Alexandra Lamy "plus la même physiquement" ? Sa réplique cinglante, intervention des internautes

Alexandra Lamy a-t-elle fait de la chirurgie esthétique ? C'est la conclusion qu'a tirée une intenaute sur Twitter en découvrant récemment l'actrice à la télévision : " J'aime beaucoup Alexandre Lamy moi-aussi. Simplement déçue qu'elle ait cédé à la chirurgie esthétique... Je l'ai vue à la télé récemment. Elle était très belle, mais n'était plus elle-même physiquement. Si son nom n'avait pas été cité, je ne l'aurais jamais reconnue." Alexandra Lamy - Projection du téléfilm "Touchées" au cinéma Majestic à Compiègne. C'est la première réalisation d'Alexandra Lamy. Téléfilm produit par TF1 et adapté du roman graphique éponyme paru en 2019 (Ed.Payot). On y retrouve au casting sa fille C.Jouannet, M.Doutey, C.Tagbo, A.Bescond. Ce téléfilm a été diffusé en Belgique sur la chaîne RTL-TVI. © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

La comédienne, d'ordinaire taiseuse face aux critiques du genre, est cette fois-ci sortie du silence pour livrer une réponse absolument parfaite, pleine d'humour : "Non non. Je n'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique, c'est bon signe c'est que je suis encore fraîche !" Alexandra Lamy - Soirée d'ouverture de la 24ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle le 13 Septembre 2022. © Patrick Bernard/Bestimage © BestImage, PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

