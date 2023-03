"On était fous amoureux l'un de l'autre" : Alexandra Lamy et Jean Dujardin n'arrivaient "pas à se séparer"

Alexandra Lamy, actrice furieusement populaire, représente l'amie exemplaire, l'amoureuse parfaite, la fille fantastique mais aussi... la belle-fille idéale ! C'est ce rôle qu'elle incarne dans la comédie Belle-fille diffusée ce dimanche 5 mars sur TF1 en prime time, se retrouvant forcée de jouer la bru idéale pour le personnage de Miou-Miou. Solaire et irrésistible, l'actrice l'a toujours été, dès ses débuts en premier rôle, dans la série Un gars, une fille. Il faut dire que l'alchimie avec son partenaire, Jean Dujardin, fonctionnait également à merveille.

Dans le portrait de C8 qui lui avait été consacré en mars 2017, Alexandra Lamy avait déclaré à propos de leur complicité qui avait dépassé la fiction : "Quand on a terminé Un gars, une fille, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à se séparer. C'est pour ça que notre histoire d'amour a démarré là. On a passé quatre ans ensemble, tous les jours, avec cette image de couple. Oui, ça devenait naturel. Puis, on a tout construit ensemble, il y avait quelque chose qui était presque logique. On était fous amoureux l'un de l'autre, évidemment".

Un jeu dangereux

De son côté, Jean Dujardin avait expliqué dans ce même type de documentaire mais consacré à sa carrière en juin de l'année 2017 : "Tu tournes pendant quatre ans avec une femme qui n'est pas ta femme, dans une maison qui n'est pas la tienne. Jeune acteur que je suis suis, que nous sommes, nous faisons un jeu dangereux et vu qu'on est très passionnés et qu'on veut donner beaucoup de choses. Eh bien on ne fait plus croire, on fait. Et on se brûle".

Alexandra Lamy et Jean Dujardin ont été en couple de 2003 à 2013 et s'étaient dit oui à Anduze en 2009. Le comédien s'est marié ensuite à la patineuse Nathalie Péchalat, mère de ses filles Jeanne et Alice - il a également deux fils d'une première union. Son ancienne compagne, qui est devenue maman de Chloé avec Thomas Jouannet en 1997, est, depuis sa rupture très médiatisée avec l'acteur oscarisé, restée très secrète sur sa vie sentimentale.