Alexandra Lamy, sa relation avec sa fille Chloé Jouannet parfois tendue : "On s'engueule..."

Elle est la nouvelle muse de la réalisatrice Lisa Azuelos. Après avoir fait tourner Sophie Marceau ou encore Sandrine Kiberlain, la cinéaste s'est tournée vers Alexandra Lamy pour son nouveau film La Chambre des merveilles. Ce long-métrage, adapté du livre de Julien Sandrel, raconte l'histoire d'une maman prête à tout pour aider son fils à sortir du coma, à a suite d'un accident. Jouer sur la corde sensible, la comédienne l'avait déjà fait à plusieurs reprises, notamment en 2009 dans Ricky de François Ozon. Si elle n'a pas vécu un tel drame personnel, elle a tout de même pu puiser dans ses propres instincts. Elle a eu aussi le plaisir de jouer avec Muriel Robin avec qui elle voulait travailler depuis longtemps.

À cause de mon travail, j'ai manqué certaines choses avec ma fille

"Nous sommes tous happés par le quotidien et souvent, quand on est parent, on se focalise sur l'école et l'on oublie le reste, ce que son enfant aime vraiment, ses histoires avec ses copains... Or une rupture amoureuse à 15 ans peut être grave, comme une amitié contrariée, et il faut les écouter car ces événements les construisent, explique Alexandra Lamy dans les colonnes de Version Femina. Je ne donne aucune leçon. À cause de mon travail, j'ai manqué certaines choses avec ma fille, Chloé. Mes parents ont fait des sacrifices pour m'aider à exercer ce métier et je ne voulais pas y renoncer".

Comme vous le savez, Alexandra Lamy est la maman de Chloé Jouannet, qu'elle a eu quand elle était en couple avec Thomas Jouannet - ils sont restés ensemble de 1995 à 2003 et sont toujours en excellents termes. Fille unique, la jeune femme a d'ailleurs suivi la voie de ses parents. Elle a même tourné pour sa maman tout récemment, dans le téléfilm Touchée, qui a remporté le grand prix au Festival de La Rochelle en septembre dernier. "Chloé et moi, on s'engueule parfois, mais notre lien est très fort, assure Alexandra Lamy. Nous avons vécu toutes les deux, nous sommes parties pour Londres et quand je suis là, je le suis pleinement. J'ai commis des erreurs, je le lui ai dit, mais elle en fera également. C'est humain. Et parfois, il est aussi important de penser à soi, de ne pas s'oublier".

Retrouvez l'interview d'Alexandra Lamy dans le magazine Version Femina du 6 mars 2023.

Le film sera en salles le 15 mars 2023.