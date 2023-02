Alexandra Rosenfeld : Ava (12 ans) si grande à côté de Jim et de sa mère, gros délire en famille

La famille, il n'y a que ça de vrai pour Alexandra Rosenfeld. L'ancienne Miss France a, depuis qu'elle a gagné le concours d'ambassadrice beauté de son pays, complètement changé de vie. Après avoir joué de ses charmes pour séduire tout un jury et un public, la jolie blonde originaire de Béziers est passée au naturel. Elle a déménagé dans la région de Biarritz pour se mettre au vert avec ses filles Ava et Jim, et son chéri Hugo Clément et donne des cours de yoga. Mais elle n'en oublie pas pour autant ses bons moments passés à Paris, elle y est d'ailleurs retournée en famille ces derniers jours.

Ce mardi 7 février, Alexandra Rosenfeld n'était pas avec Hugo mais en compagnie de ses deux enfants, Ava, 12 ans et Jim, 3 ans. Le trio s'est éclaté dans la capitale et a tenté l'aventure du musée de l'illusion au coeur de Paris. L'ex-compagne de Jean Imbert a dévoilé les coulisses de cette visite peu conventionnelle en story Instagram (voir notre diaporama) et elles ont fait leur petit effet.

On découvre notamment sur l'une des vidéos la jeune Ava, gigantesque à côté de sa maman, pourtant déjà grande, et de sa petite soeur Jim. Puis c'est au tour d'Ava et Jim de paraître toutes petites à côté d'un duo de copines. Toute la troupe s'est en tout cas éclatée à voir les nombreux sourires qu'elle avait sur le visage ! Un bon moment en famille qui ont permis de montrer à quel point les deux filles d'Alexandra Rosenfeld avaient bien grandi.

Famille recomposée parfaite

S'ils n'étaient pas ensemble à ce moment-là, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément sont toujours aussi amoureux. Les tourtereaux, en couple depuis 2018, ont construit une belle histoire, magnifiée par la naissance de la petite Jim le 3 janvier 2020. En débarquant dans la vie de sa Miss, Hugo Clément est aussi entré dans la vie d'Ava, fille qu'Alexandra Rosenfeld a eue avec le rugbyman Sergio Parisse. Et tout se passe au mieux entre eux. La jeune fille avait d'ailleurs ruiné le plan drague d'Hugo lors de leur première rencontre. Les prémices étonnante d'un vrai bonheur !