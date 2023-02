Diaporama : Alexandra Rosenfeld : Ava (12 ans) si grande à côté de Jim et de sa mère, gros délire en famille

1 / 20 Alexandra Rosenfeld : Ava, 12 ans, gigantesque à côté de Jim et de sa mère, gros délire en famille

2 / 20 Exclusif - Rendez-vous avec Alexandra Rosenfeld (enceinte) dans les studios de Webedia pour une Interview pour Purepeople à Levallois-Perret. © BestImage

3 / 20 Exclusif - Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006 et Miss Europe 2006) lors de la soirée "Kill The Duckface" pour le lancement en avant-première de Panza Paille dans la salle de réception La Cartonnerie à Paris, France, le 2 avril 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, © Pierre Perusseau/Bestimage

4 / 20 Hugo Clément et sa compagne Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) - Avant-première du film "Mon Inconnue" au cinéma UGC Normandie à Paris le 1er avril 2019. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage

5 / 20 Exclusif - Hugo Clément et sa compagne Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006 et Miss Europe 2006) - Dîner de gala au profit de l'association "Maïsha Africa" de Sonia Rolland, qui vient en aide aux enfants du Rwanda, au Pavillon Gabriel, à Paris, France, le 17 décembre 2018. En vue de soutenir une partie du projet en faveur de la réhabilitation du service de néonatalogie du service pédiatrique de l'hôpital de Musanze au Rwanda, le gala est organisé avec le précieux parrainage de C.Descalzi-Pereira, présidente de la Fondation Congo Kitoko et de C.Brucker, directrice générale de L'Oréal Grand Public France. Plus de 125 000 euros de dons ont été récoltés pendant la soirée. Cette manifestation n'aurait pu avoir lieu sans le partenariat de la Fondation Congo Kitoko, Mixa et LVMH ainsi que la contribution du magazine Infrarouge et de la maison de Champagne Delarocque. © Gorassini-Moreau/Bestimage © BestImage, © Gorassini-Moreau/Bestimage

6 / 20 Alexandra Rosenfeld et ses filles Ava, 12 ans et Jim, 3 ans © Instagram

7 / 20 Alexandra Rosenfeld et sa grande fille Ava © Instagram

8 / 20 Alexandra Rosenfeld et ses deux filles Ava et Jim © Instagram

9 / 20 Exclusif - Alexandra Rosenfeld - Backstage de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 23/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, © Jack Tribeca / Bestimage

10 / 20 Alexandra Rosenfeld au Festival du Livre de Paris au Grand Palais éphémère à Paris, France, le 23 avril 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, © Jack Tribeca/Bestimage

11 / 20 Exclusif - Alexandra Rosenfeld (enceinte) - Arrivées à la soirée "House of Tilbury hosted by Charlotte Tilbury", pour célébrer le lancement de sa collection de maquillage chez Sephora, à l'Hôtel du Duc à Paris. Après l'immense succès de sa marque lancée ce mois-ci en exclusivité chez Sephora France, la maquilleuse des stars Charlotte Tilbury était en visite cette semaine à Paris pour un séjour de festivités. Hier soir, à l'Hôtel du Duc, Charlotte Tilbury organisait un cocktail au sein de la Maison Tilbury, son Beauty Wonderland éphémère. Invités de marque, personnalités, influenceurs, médias ainsi que ses amis proches ont répondu présents. " Je suis si heureuse d'être à Paris ce soir pour fêter le lancement de ma marque en France pour la toute première fois ! La beauté des Françaises, à la fois élégante, naturelle et classique, m'a toujours inspirée et j'ai hâte de vous présenter la magie de mon maquillage primé et mes secrets de beauté ! Cette soirée spéciale Tilbury est l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes ayant participé à cette étape essentielle à mes yeux, depuis la préparation jusqu'au lancement. Je suis impatiente de prolonger notre voyage magique ensemble !!! " Charlotte Tilbury Les invités ont pu prendre part aux réjouissances aux côtés de Charlotte tout en partageant un moment privé et intime avec elle. L'équipe de make-up artists de Charlotte Tilbury était à leur service pour leur offrir une métamorphose digne de la maquilleuse et leur faire découvrir ses produits phares, tels que la mondialement célèbre Magic Cream et la collection emblématique Pillow Talk. Les invités ont également pu découvrir des nouveautés en avant-première, notamment le fond de teint innovant Airbrush Flawless ! La soirée a été ponctuée d'un bref discours de Charlotte, dans lequel elle remerciait l'ensemble des invités pour leur soutien et leur passion envers la marque, de ses prémices à aujourd'hui, qui se sont avérés déterminants dans son succès triomphal sur ce nouveau marché. La marque Charlotte Tilbury Beauty a été lancée pour la première fois dans un espace de vente physique sur le marché français début septembre, réaffirmant ainsi son partenariat avec Sephora, première enseigne de vente de cosmétiques de luxe dans le monde. La marque de maquillage, soins et parfums aux multiples records et récompenses est désormais disponible en exclusivité chez Sephora et sur Sephora.fr. Le 18 septembre 2019 © BestImage

12 / 20 Exclusif - Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006 et Miss Europe 2006) lors de la soirée "Kill The Duckface" pour le lancement en avant-première de Panza Paille dans la salle de réception La Cartonnerie à Paris, France, le 2 avril 2019. Panzani Food Service lance Panza Paille sur le marché de la restauration hors-foyer. Panza Paille est composée de blé et d'eau. Elle est donc entièrement biodégradable et compostable. "En plus d'offrir un sirotage 100% naturel aux convives, elle s'affiche comme l'une des alternatives aux pailles en plastique les plus séduisantes en terme de prix, indique Panzani. Les pailles de 250 mm de long et de 7,4 mm de diamètre seront conditionnées dans des sachets de 60 pailles vendus 2,15 € HT, soit 0,036 € la paille." © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage

13 / 20 Hugo Clément et sa compagne Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) - Salon du livre de Paris le 16 mars 2019. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, © Cédric Perrin/Bestimage

14 / 20 Hugo Clément et sa compagne Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) - Avant-première du film "Yao" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2019. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage

15 / 20 Exclusif - Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) - Soirée de lancement du livre de Rio Mavuba "Capitaine de ma vie. L'exil, le foot, les Bleus" au restaurant NoLita Ristorante e Enoteca à Paris, France, le 14 novembre 2018. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, © Pierre Perusseau/Bestimage

16 / 20 Première sortie officielle pour Hugo Clément et sa compagne Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) - Première du spectacle "Totem" du Cirque du Soleil au parc de Bagatelle à Paris, France, le 30 octobre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage

17 / 20 Exclusif - Alexandra Rosenfeld - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 23/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, © Jack Tribeca / Bestimage

18 / 20 Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) - Inauguration du CMG Sports Club ONE Saint-Lazare au 11-13 rue Boursault à Paris, le 28 avril 2016. © CVS/Bestimage © BestImage, © CVS/Bestimage

19 / 20 Alexandra Rosenfeld - Le catch WLIVE Revenge à l'AccorHotels Arena à Paris, le 22 avril 2016. © CVS/Bestimage © BestImage, © CVS/Bestimage