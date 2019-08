Alexandra Rosenfeld enceinte comme son amie d'enfance : rencontre de baby bumps

Le 7 juillet 2019, Alexandra Rosenfeld (32 ans) a annoncé être enceinte du journaliste Hugo Clément sur Instagram. Déjà maman d'une petite fille, Ava née en 2010 (née de son union avec le rugbyman Sergio Parisse), Miss France 2006 débute ainsi sa seconde grossesse. Comble du bonheur, la 76e Miss France est tombée enceinte presque au même moment que l'une de ses amies d'enfance. Ravie, elle publie une série de photos souvenirs le 2 août 2019.

Elle écrit : "1986 : Naissance à un mois d'intervalle. 1989 - 2006: Scolarité, même classe, au grand désespoir de tous les profs croisés. 2019 : Grossesses à un mois d'intervalle." Sur la première photo, on découvre la candidate de Je suis une célébrité sortez-moi de là et son amie comparer leurs baby bumps. Enceinte de jumeaux, le ventre de son amie est déjà bien plus rond que celui d'Alexandra. S'ensuivent deux photos d'enfance et d'adolescence des deux jeunes femmes.