Alexandra Rosenfeld encore critiquée: "Mes petits bras ont fait mal aux abrutis"

Alexandra Rosenfeld, ex-Miss France et Miss Europe 2006, est lassée.

Depuis son plus jeune âge, la chérie du journaliste Hugo Clément et maman d'Ava (bientôt 9 ans) reçoit des remarques déplacées sur sa minceur. Ainsi, mercredi 31 juillet 2019, le sang de l'ex-reine de beauté n'a fait qu'un tour quand elle a lu un énième commentaire sur sa plastique alors qu'elle venait de publier une photo d'elle en pleine session yoga. "Mais en vrai, il faudrait que tu manges, non ?", a osé un internaute.

Heureusement, l'ex-miss n'a pas eu le temps de répondre que d'autres internautes sont venus à son aide. "Mais en vrai, c'est quoi l'intérêt de ce commentaire ? Si elle avait 15kg de plus elle se ferait insulter comme Héloïse Martin, et là elle est trop maigre ? Vous ne vous dîtes pas que ça peut être blessant comme commentaire ?", a notamment réagi @mscfrd.

Face à ce spectacle, Alexandra Rosenfeld, actuellement enceinte de son deuxième enfant, est sortie de sa réserve. "Merci, mais il est inutile de me défendre. Le nombre de followers je m'en moque, tous ceux qui exprimeront ce genre de commentaires se feront supprimer et bloquer", a-t-elle commencé très cash. Et de poursuivre : "J'entends des trucs comme ça depuis que j'ai 15 ans. Mais jamais personne a réussi à me complexer parce que ces petits bras fins faisaient très mal aux abrutis (quand j'avais 15 ans, maintenant nous sommes namasté et non-violents) et puis j'ai appris à les aimer... Maintenant, c'est comme une goutte sur mon K-way. Ne laissez personne vous complexer, vous êtes comme vous êtes ! Moi je m'aime !!! Et c'est le principal."

Voilà qui est bien dit.