Alexandra Rosenfeld sur Tinder ? La compagne d'Hugo Clément dénonce un compte suspect

En cette belle journée de Saint-Valentin, beaucoup cherchent l'amour et n'hésitent pas à utiliser diverses applications de rencontre pour le trouver. Serait-ce également le cas d'Alexandra Rosenfeld ? La maman de Jim (1 an) et d'Ava (10 ans) aurait-elle envie de voguer vers de nouveaux horizons ? Son couple avec Hugo Clément n'est-il plus qu'un lointain souvenir ? Le 13 février 2021 en Story Instagram, Miss France 2006 a dévoilé ce qui semble être son compte Tinder...

Sur le cliché, on distingue effectivement la photo d'Alexandra (voir diaporama). Seul problème, la personne en question dit s'appeler Mathilde et serait âgée de 20 ans. L'ancienne reine de beauté semble donc s'être fait pirater sa photo par un internaute malveillant, qui tente d'utiliser son image pour booster son profil Tinder.

Surprise en découvrant ce compte, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier a relayé ce compte fake en écrivant : "Évidemment je ne m'appelle pas Mathilde, j'ai pas 20 ans et je suis pas sur Tinder". Que les fans du couple d'Alexandra et du journaliste Hugo Clément se rassurent, ils filent toujours le parfait amour.