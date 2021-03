Alexandre Brasseur retrouve le sourire au 37e Festival Mont-Blanc d'Humour

Quelle plus belle occasion d'avoir le rire au ventre ? La 37e édition du Festival Mont-Blanc d'Humour a officiellement ouvert ses portes malgré les craintes liées à la crise sanitaire. L'évènement prend place au théâtre Montjoie de Saint-Gervais-les-Bains et se tiendra du 21 au 26 mars 2021. À conditions exceptionnelles, spectacles exceptionnels. En raison de la pandémie de Covid-19, bien sûr, le public ne sera que restreint mais, bonne nouvelle, le commun des mortels pourra assister à tous les shows, depuis le divan du salon, en se connectant en direct sur www.blenzik.com.

Les stars du rire se sont réunies, en Haute-Savoie, pour partager de sérieuses tranches de rigolades. La scène du théâtre Montjoie, foulée historiquement par Raymond Devos, Dany Boon, Stéphane Guillon, Jonathan Lambert, ou Elie Semoun, va à nouveau vibrer sous les semelles des plus grands. Pas moins de 10 artistes, petits nouveaux et confirmés, se succèderont pour tenter de remporter le prix du Public, le prix du Jury ou le prix Coup de coeur, remportés l'année dernière par Biscotte, François Guédon et Pierre Thevenoux. En 2021, c'est Thierry Frémont, Arthur Jugnot, Antonia de Rendinger, Alexandre Brasseur et Gus qui seront juges de l'évènement.

Le Festival International Mont-Blanc d'Humour de Saint-Gervais a été créé en 1985. Quelle plus belle occasion, pour Alexandre Brasseur, de retrouver le sourire ? Entouré de ses camarades du jury, mais aussi de Sandrine Quétier, Thaïs, Yann Marguet, Ben, Stomy Bugsy, Karine Dubernet, Julien Santini, Nick Mukoko, Calixte de Nigremont ou encore d'Elise Poncet, le comédien reprend goût à la vie, aux rires et aux chansons. Quelques mois plus tôt, le 22 décembre 2020, il faisait ses adieux à son père, Claude Brasseur, en même temps que la France se teintait de noir en son honneur...