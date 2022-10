Alexandre Lamy canon en maillot de bain pour ses 51 ans, sa fille Chloé la célèbre

Ce vendredi 14 octobre est un grand jour pour Alexandra Lamy puisqu'elle célèbre ses 51 ans. "Bff since day one (meilleures amies depuis le premier jour), Joyeux anniversaire mon bébé maman", lui a notamment déclaré sur Instagram sa fille Chloé, née en 1997 de sa précédente relation avec l'acteur suisse Thomas Jouannet. "Merci mon bébé", lui a répondu l'actrice dans l'espace réservé aux commentaires. À ces adorables déclarations étaient surtout ajoutées de superbes clichés de la comédienne.

Cocktail à la main, elle apparaît radieuse sur la première photo, dans un maillot de bain blanc et le sourire aux lèvres. Sans oublier sa ravissante paire de lunettes de soleil. C'est dans un tout autre registre qu'elle prend la pose sur la seconde, puisqu'on l'aperçoit décoiffée et en peignoir devant chez elle, café et cigarette à la main. On trouve également dans ce diaporama, en plus d'une photo vintage en noir et blanc de l'actrice, deux adorables clichés du duo mère-fille, un plutôt actuel ainsi qu'un autre remontant à l'époque où Alexandra Lamy n'était qu'une jeune maman et sa fille qu'un bébé. Une période synonyme de bonheur certes, mais également annonciatrice de quelques difficultés pour l'ex-femme de Jean Dujardin.