Alice Attal ultra sexy en crop top à ficelles : elle pose ventre à l'air avec un décolleté XXL

Décidément, Alice Attal a hérité de la silhouette et du charme naturel et discret de sa maman. Le 30 mars 2023, la fille de Charlotte Gainsbourg et d'Yvan Attal a partagé une vidéo en noir et blanc sur laquelle elle apparaît en petit crop top à ficelles échancré et en jean large. Très sexy, la jeune fille de 20 ans pose avec une gestuelle sensuelle digne d'une pin up. Derrière elle, on distingue des miroirs et des produits de beauté. En fond sonore, elle a inséré le titre Young Folks de Peter Bjorn and John.

Sur son visage, la soeur de Ben et de Jo a également ajouté un filtre qui rajoute des émoticones jaunes. En revanche, pas moyen de savoir si la jolie jeune femme du clan Gainsbourg a été filmée par son petit ami, River Magne, avec qui elle file le parfait amour depuis plusieurs mois maintenant. Mannequin pour Comptoir des Cotonniers avec sa maman Charlotte lorsqu'elle avait 13 ans, la jeune femme a en tout cas tout d'un futur top model.

Récemment, la jolie brune s'est également faite remarquer pour son caractère bien trempé sur Instagram. A la suite d'une publication de son frère Ben qui avait déclaré sa flamme à sa chérie Jordane Crantelle, Alice Attal avait recadré son aîné qui l'avait tout simplement zappée de sa vie. En légende, Ben avait adressé de beaux mots d'amour aux femmes de sa vie, oubliant malencontreusement sa soeur. "Loves of my life. Mum and fiancée", soit "les amours de ma vie, maman et ma fiancée" avait-il écrit.

Ni une ni deux, Alice Attal avait alors répliqué sans attendre histoire de rappeler à son frère son existence. "Et ta soeur ?", avait-elle écrit, assorti d'un élégant doigt d'honneur. Une réplique qui pourrait faire penser à la répartie de son grand-père Serge, disparu en mars 1991. Une réplique à laquelle Ben Attal n'a pas répondu. L'occasion aussi pour le jeune homme de 25 ans d'annoncer avec beaucoup de fierté ses fiançailles avec la jolie blonde âgée de 38 ans. Ils avaient officialisé leur amour en septembre 2022.