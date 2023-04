Alicia Dauby (L'Équipe de Greg) maman pour la première fois ! La journaliste dévoile le sexe et le prénom du bébé

La grande famille de La chaîne L'Équipe vient de s'agrandir, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, des chroniqueurs, mais surtout d'Alicia Dauby, jeune journaliste présente principalement dans l'émission L'Équipe de Greg. Dans le talk show animé par Grégory Ascher, la jolie blonde a su imposer son style décontracté et ses grandes connaissances footballistiques. Si tout se passe pour le mieux sur le plan professionnelle, cette dernière est également comblée dans sa vie privée, puisqu'elle a annoncé depuis plusieurs mois qu'elle attendait un heureux évènement.

C'est le 24 décembre 2022 qu'Alicia Dauby en a fait l'annonce sur son compte Instagram, où elle est suivie par un peu moins de 30 000 abonnés. "Joyeux Noël à tous. Comme une grande partie d'entre vous l'avait remarqué, j'attends le plus beau des cadeaux dans quelques mois", révélait-elle à l'époque. Début mars, la journaliste spécialisée dans le sport affichait un ventre bien plus rond dans sa story où elle a publié une série de six photos prises au fil du temps. On pouvait alors clairement se rendre compte que le ventre était de plus en plus volumineux et que l'accouchement était pour bientôt.

Un petit garçon né le 3 avril

Il aura donc fallu attendre un mois pour cela, puisque la journaliste a enfin annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. Sur sa publication, Alicia Dauby partage une jolie photo en noir et blanc où l'on peut voir sa main et la main minuscule de son nouveau-né, qui s'agrippe à elle tandis qu'il semble dormir profondément. La jolie blonde, qui n'a pas dévoilé l'identité du père, ajoute que son enfant est né le 3 avril 2023, soit la date à laquelle elle a annoncé la nouvelle. Pour ce qui est du bébé, il s'agit d'un petit garçon si l'on se fie au prénom qu'elle lui a donné. "Welcome Léo", conclut-elle son beau message, en ajoutant un emoji coeur.