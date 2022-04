Alicia (Mariés au premier regard) : Terribles confidences à son mari Bruno en pleine lune de miel

Alicia et Bruno étaient sur leur petit nuage. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2022 compatibles à 83% ont eu un véritable coup de coeur lors de leur rencontre et se sont donc unis devant leurs proches. Après leur nuit de noces, ils sont partis au Portugal pour leur lune de miel. C'est à ce moment-là que la belle infirmière de 28 ans a pris la décision de se confier sur son douloureux passé.

Bruno a bien vu qu'Alicia avait des cicatrices au niveau du dos et de l'abdomen. Lors d'un déjeuner, elle a donc pris son courage à deux mains pour lui révéler qu'il y a six ans et demi, elle a été victime d'un accident de voiture, au cours duquel sa soeur aînée est décédée à l'âge de 23 ans. Que cela lui a laissé une vingtaine de cicatrices et qu'elle avait été placée dans le coma. Après avoir expliqué que par la suite elle a subi huit opérations en trois ans, Alicia a confié que c'est pour cette raison qu'elle était très émue lors du mariage quand sa soeur a fait un discours. Elle a remercié Bruno de ne pas lui avoir posé de questions avant qu'elle n'en parle et lui a demandé de ne pas avoir pitié pour elle. "Sache que je n'insisterai jamais là-dessus. Par rapport à tes cicatrices, aux problèmes de santé qui pourraient être liés. Je n'en ferai jamais trop. Et c'est uniquement quand tu me demanderas d'être là pour toi que je le serais. Je te promets. Pour le meilleur et pour le pire", a déclaré l'ingénieur en génie civil de 31 ans. Et il n'a pas caché qu'il voyait son épouse comme une super-héroïne.

Alicia a vite été rassurée face à la réaction de Bruno qui une fois de plus, a été très protecteur. "Ca me charme encore plus", a-t-elle avoué. Elle a donc baissé toutes ses barrières afin de vivre pleinement la fin de leur voyage. Lors du dîner, les deux candidats ont déjà prévu de se revoir le week-end suivant tant ils étaient à l'aise l'un avec l'autre malgré leur récente rencontre. Une grande première.