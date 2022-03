Alix Desmoineaux victime de violences conjugales : elle a songé au suicide

Alix Desmoineaux est à l'honneur dans Libération. Ce vendredi 4 mars 2022, nos confrères ont dévoilé une interview de l'ancienne candidate des Marseillais et des Princes (W9). L'occasion pour la jeune femme de 28 ans de revenir sur des moments douloureux de sa vie.

La vie d'Alix Desmoineaux n'a pas été un long fleuve tranquille. L'ancienne candidate de télé-réalité est le "fruit d'une aventure et pas d'une relation" entre son papa qui travaille dans l'événementiel et sa maman dans la restauration de nuit. Quand elle n'était qu'une enfant, leur couple s'est déchiré et sa mère et elle ont fini par habiter à Lyon. L'ancienne compagne de Benjamin Samat a été scolarisée dans un internat catholique. Mais à 13 ans, sa vie bascule à cause d'une bactérie qui s'est logée dans sa hanche. Hospitalisée durant un an, elle s'est vue mourir "shootée à la morphine". Une prothèse a été posée et, une fois sortie, c'est en fauteuil qu'elle s'est déplacée, puis en béquille. "La pire des épreuves. Je ne voulais pas être la handicapée de service alors pour me différencier, je suis devenue le cliché de l'ado rebelle", a-t-elle confié à Libération.

Alix Desmoineaux a également vécu l'enfer avec son premier amour, connu à l'âge de 18 ans. L'homme, "mi-dealer mi-chasseur" est violent. Il la frappait et la menaçait avec son fusil de ball-trap. Mais à l'époque, elle ne réalisait pas qu'elle était une victime. "J'ai mis du temps à comprendre", a-t-elle admis. A l'époque, elle a songé plusieurs fois à se suicider. "Je me disais : 'La vie, si c'est avec lui, alors je préfère la quitter'", a-t-elle admis. C'est le soir où son ex-compagnon l'a jetée au sol, lors d'une soirée dans une boîte de nuit, à Montpellier qu'elle a eu le déclic et a donc pu sortir de son emprise.

Toutes ces épreuves ont forgé le caractère de la jeune femme qui était connue pour son franc-parler dans les émissions auxquelles elle a participé. Il lui est même déjà arrivé d'être violente comme elle l'avait confié lors d'une interview pour Society. "Jamais de la vie je n'aurais dû lever la main. Mais dans la vraie vie, tu ne restes pas en vase clos matin, midi et soir avec la personne qui t'a fait du mal. Il y avait tellement de pression, je pétais des plombs, je prenais des objets pour les jeter contre le mur. Je pleurais", expliquait-elle concernant une altercation qu'elle a eue avec Océane El Himer, dans Les Marseillais.