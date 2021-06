Alix (Les Marseillais), violente en plein tournage : "Je jetais des objets, je pleurais"

Dans Les Marseillais, Alix Desmoineaux, alias Alix DMX, s'est amourachée de Benjamin Samat. Mais après un an de bonheur, le couple s'est déchiré. Durant le tournage des Marseillais aux Caraïbes, émission diffusée en 2020 sur W9, le charmant brun a été infidèle. Folle de rage, la belle Alix n'a su contenir ses émotions et une bagarre a éclaté entre elle et Océane El Himer, qui avait fricoté avec Benjamin Samat. Plus d'un an après, Alix DMX s'explique auprès de Society.

Cinq jours dans la même villa que son ex-compagnon et celle avec qui il l'a trompée, c'était déjà trop. C'est aussi le temps qu'il a fallu à Alix Desmoineaux pour laisser éclater sa colère par des gestes violents : elle frappe Océane El Himer. Une scène que les téléspectateurs n'ont pas pu voir puisqu'elle a été coupée au montage.

Cette violence, Alix DMX la regrette aujourd'hui, avec le recul. "Jamais de la vie je n'aurais dû lever la main, avoue-t-elle avant de s'expliquer sur son geste. Mais dans la vraie vie, tu ne restes pas en vase clos matin, midi et soir avec la personne qui t'a fait du mal." Et de poursuivre : "Il y avait tellement de pression, je pétais des plombs, je prenais des objets pour les jeter contre le mur. Je pleurais."

Rappelons que la belle engagée contre les violences policières s'est déjà exprimée sur cette bagarre coupée à la télé. "Oui, je lui ai mis une droite dans son casque (...). J'étais très énervée, avait-t-elle reconnu sur Snapchat. C'est une pauvre fille pour moi. Je lui ai mis une patate parce que je n'ai pas su me contrôler et c'est un tort de ne pas savoir contrôler ses nerfs."

Depuis, Benjamin Samat et Océane El Himer ne sont plus en couple. En effet, le beau brun des Marseillais file désormais le parfait amour avec Maddy Burciaga, elle aussi star de télé-réalité notamment vue dans Qui veut épouser mon fils ?, Friends Trip, La Villa des coeurs brisés ou encore Les Marseillais.