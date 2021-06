Alix (Koh-Lanta) méconnaissable : elle publie un avant/après choquant, ses fans ne la croient pas

Le physique d'Alix, candidate de l'émission Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, fait décidément beaucoup réagir. Qualifiée de sosie de Lady Gaga par certains, voilà à présent qu'on ne la reconnaît plus. Il faut dire que la jeune femme a dévoilé un avant/après des plus étonnants sur Instagram.

Vendredi 18 juin 2021, la jeune sapeur-pompier d'Aubagne a ressorti les archives et a dévoilé un cliché d'elle qui date de plusieurs années. Sur celui-ci, elle a une bonne petite bouille et paraît bien jeune. A côté de cette image, elle dévoilé une photo d'elle récente, avec son corps athlétique et musclé. Une différence de physique qui a choqué de nombreux internautes.

En commentaire, elle a déclaré : "Cultiver la patience est la manière la plus efficace de faire tourner la roue de la transformation. Conseils vers une #transformation DURABLE : A. La décision doit venir de VOUS. 2. N'ayez pas peur de vous faire ACCOMPAGNER par des professionnels du coaching ( coach sportifs, professionnels de la nutrition, psychologues/préparateurs mental...). 3. Soyez patient."