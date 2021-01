Alix (Koh Lanta) : Sosie de Lady Gaga ? Elle s'amuse d'une photo troublante

Après avoir brillé dans les épreuves de l'émission Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, Alix semble désormais se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Récemment, c'est pour sa ressemblance avec deux stars internationales qu'elle a amusé ses followers. Comparée à Katheryn Winnick qui incarne la guerrière Lagertha dans la série Vikings, l'une des fans de la jeune femme a ainsi juxtaposé une photo de l'actrice et un cliché d'Alix en story Instagram. "Comme un air de ressemblance non ? Non parce que depuis que j'ai commencé Vikings c'est Alix que je vois pas Lagertha je suis désolée" écrit l'internaute. Taquine, l'ancienne candidate de TF1 s'est amusée de cette comparaison et a commenté : "Bon ok c'est bien moi."

Autre star qui semble ressembler à Alix selon certains de ses abonnés : la chanteuse américaine Lady Gaga ! "Excusez-moi pardon, je suis la seule à l'avoir remarqué ?" écrit un internaute qui a l'a encore fait un montage photos. "Oui c'est encore moi" répond la jeune femme, visiblement flattée et amusée de pouvoir être comparée à l'interprète du titre Alejandro.

Depuis sa participation à Koh-Lanta, la jeune sapeur-pompier d'Aubagne publie régulièrement des photographies sexy sur Instagram. En décembre 2020, Alix Noblat avait d'ailleurs partagé de nombreux clichés en bikini réalisés en Guadeloupe pendant son voyage avec son ancien coéquipier de Koh-Lanta, Mathieu. De nombreuses rumeurs avaient par la suite prêté une relation amoureuse aux deux aventuriers.

Interrogée par Purepeople sur sa vie privée, la jeune femme avait alors répondu : "Je ne m'étale vraiment pas sur ce sujet. Je garde ma vie private private, bien private (rires). Je n'aime pas trop m'exprimer sur le sujet parce que c'est personnel. Et puis on le voit aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux peuvent avoir une force insoupçonnée. Je n'ai pas forcément envie de m'étaler dessus."